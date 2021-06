Rivoli, ore contate per i due giovani fuggiti dopo l'incidente

Avrebbero le ore contate i due giovani che domenica mattina, a bordo di una 500 hanno tamponato violentemente una Panda in via Tagliamento a Cascine Vica facendola ribaltare e ferendo gravemente il conducente. Subito dopo si sono dileguati a piedi in direzione di corso Francia. Le condizioni dell’automobilista, un 46enne di Collegno, che in un primo momento parevano gravi, sono poi migliorate tanto che ieri...

Su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021