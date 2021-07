"Borgate dal Vivo" porta Ligabue nell'arena romana di Susa

Dopo Piero Pelù, un altro big della musica italiana approda in valle, anche se non per cantare, bensì per raccontarsi. L’arena romana di Susa ospiterà, sabato 3 luglio alle 19, Luciano Ligabue in dialogo con Massimo Cotto: “È andata così”. In apertura concerto di Caterina Cropelli. Apertura cancelli 16. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/34jBQrY...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021