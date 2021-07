Bussoleno: Elena e Giovanni, uniti fino in fondo

Ci sono amori eterni, legami indissolubili. Che neanche la morte può separare, vincere. Elena Lovera e Giovanni Bo ne sono i migliori testimonial. Dopo una vita trascorsa insieme, in gran parte in valle di Susa anche se entrambi vantano origini cuneesi, hanno scelto di salutare questo mondo praticamente nello stesso momento. Lei, classe 1937, se n’è andata lo scorso 21 giugno. Lui, classe 1934, l’ha seguita soltanto otto giorni più tardi, nel pomeriggio di martedì 29. Adesso riposano insieme in due loculi del blocco L del cimitero di Bussoleno, il paese in cui avevano scelto di vivere gli anni della pensione, nelle villette a schiera di via Cascina del Gallo...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021