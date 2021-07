La parola al corpo: l’immagine femminile tra l’arte e la pubblicità

Siamo nel 2021 e pare impossibile di dover tornare a parlare della discriminazione e degli stereotipi di genere cavalcati da messaggi pubblicitari attraverso parole ed immagini. Mercificazione di corpi, non necessariamente nudi, ma in ruoli o posizioni che offendono la dignità della persona. Soprattutto donne, ma non solo. Sgomberiamo il campo da equivoci e malintesi. Non ne scriviamo con spirito censorio sulle immagini che mostrano corpi nudi (maschili o femminili) o alcune delle loro parti intime. E siamo ben lungi dal voler coprire, come si vide in passato, quello che ogni giorno noi usiamo o ammiriamo in noi e in altri, quello che non dovrebbe più costituire un tabù. Siamo qui a scrivere raccogliendo il malcontento di molti che, come noi, hanno...

su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021