Rivoli, Mamma Piol rivive nella dedica sul retro di un quadro

Nel foglio, scritto a mano in bella calligrafia, si legge “Ricordo di Brigida Piol che attese invano il ritorno del marito e di 4 figli morti per la libertà in valle di Susa. Il figlio Agostino è medaglia d’oro”. A dipingere il quadro e vergare queste poche righe è stata Dina Dorigati, pittrice ed illustratrice di libri, vicina all’Anei, Associazione nazionale ex internati di Brescia. La stessa autrice l’aveva tanto tempo fa regalato a Carlo Rocca, classe 1924...

Su Luna Nuova di venerdì 2 luglio 2021