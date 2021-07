Condove, scontro alla Grangetta: ferita una donna

Una donna di 46 anni, M.B., residente a Bussoleno, è rimasta ferita ieri mattina a Condove in un incidente avvenuto al bivio per la borgata Grangetta, lungo l’ex statale 24 del Monginevro. Non sembrava in gravi condizioni, ma è stata comunque trasportata vigile e cosciente all’ospedale di Rivoli per ulteriori accertamenti. L’episodio è accaduto poco dopo le 7: l’esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, intervenuti sul posto insieme ai militari della stazione di Borgone, a due ambulanze del 118, ai vigili del fuoco permanenti di Susa, ai pompieri volontari di Borgone-Sant’Antonino e di Almese. Stando alle prime testimonianze pare che la donna, al volante di una Fiat Panda di colore...

su Luna Nuova di martedì 6 luglio 2021