Vaie: furgone rischia di ribaltarsi in montagna, i pompieri lo salvano

Grande spavento oggi pomeriggio sulla montagna di Vaie, dove un furgone ha rischiato di ribaltarsi nei ripidi prati a valle della stradina dove doveva effettuare una consegna presso una delle baite in località Presa Cattero, poco a valle della borgata Mura. L'episodio è avvenuto intorno alle 15,30: il furgone ha imboccato la stretta stradina sterrata in retromarcia ma inavvertitamente, nel fare manovra, si è tenuto troppo sulla sinistra uscendo fuori dalle guide, complice anche il terreno molle. Il mezzo è rimasto in bilico per diversi minuti, fortunatamente senza ribaltarsi. È stato l'autista stesso a lanciare l'allarme ai vigili del fuoco, mentre in attesa del loro arrivo alcuni villeggianti sono corsi in suo aiuto con corde e travi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco permanenti di Susa e i volontari di Borgone-Sant'Antonino che con il tirfort, attrezzo specifico utilizzato per sollevare grossi pesi o spostare veicoli, e tramite l'utilizzo di alcune fasce e di apposite assette in legno, sono riusciti a rimetterlo in carreggiata. L'intervento è stato condotto in porto verso le 16,30.