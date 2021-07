Assunzioni Asl To3: petizione dai sindacati

di MARCO GIAVELLI

Anche dopo la pandemia, i problemi nella sanità pubblica rimangono. E così le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Nursing Up hanno lanciato, mercoledì, una raccolta firme tra i lavoratori dell’Asl To3, indirizzata al direttore generale Franca Dall’Occo, per richiedere l’effettuazione dei concorsi, l’assunzione di personale e il riconoscimento del tempo per il cambio divisa. «I lavoratori - sottolineano le tre sigle sindacali in un comunicato congiunto - sono stufi della retorica che bisogna assumere i giovani, ma poi non si fanno i concorsi. Come si fa ad assumere e garantire almeno il turnover se non si fanno i concorsi? L’Asl To3, azienda con 4mila dipendenti, in 11 anni, per quanto riguarda il comparto sanitario, tecnico e amministrativo, ha espletato solo due concorsi ed un altro in condivisione con un‘altra Azienda sanitaria. I lavoratori sono anche stufi e logori di sentire il leit motiv che non si trovi personale da assumere. Questo potrebbe valere fino ad un certo punto per alcune professioni come gli infermieri, ma non può essere vero per le figure tecniche ed amministrative».

La realtà, spiegano Fp-Cgil, Cisl-Fp e Nursing Up, è che ci sono servizi sia sanitari che tecnici-amministrativi dove manca quasi metà dell’organico: «Vedi ad esempio l’ufficio tecnico, dove il servizio fatica a svolgere la propria funzione, ma non si fa nulla per cambiare le cose. Negli anni molte attività sono state esternalizzate con costi rilevanti per l’Azienda, attività che potrebbero essere svolte in proprio. Non possiamo più permetterci di perdere competenze e conoscenze perché chi va in pensione non riesce a trasmetterle a nessuno. Così muoiono i servizi e diventa l’alibi per esternalizzare. Si sono chiusi i Punti di primo intervento di Venaria e Giaveno, il Cavs di Avigliana, ed in questo momento anche il Cavs di Giaveno e il reparto di week-surgery dell’ospedale di Rivoli sono temporaneamente chiusi. Perché? Perchè manca il personale, ma noi non intendiamo accettare passivamente tutto ciò».

Secondo le tre sigle sindacali, «questo è il risultato delle politiche scellerate sul personale adottate da questa Azienda negli ultimi dieci anni, fatte di tagli, mancate assunzioni e promesse non mantenute. Si utilizzino le graduatorie regionali ed anche extra regionali per assumere a tempo indeterminato il personale che manca (a partire dagli Oss), intanto però si rinnovino tutti i contratti a termine attivi in Azienda. Per gli infermieri abbiamo fermo un concorso da un anno e mezzo che era stato bandito congiuntamente all’Aou San Luigi di Orbassano, ed assistiamo ad un vergognoso rimpallo di responsabilità sul perché non si proceda con le prove concorsuali. È ora di dire “basta”! Devono bandire i concorsi ed assumere i giovani: i lavoratori sono stanchi di chiacchiere e giustificazioni. Si applichi l’accordo che le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto con la Regione il 22 dicembre 2020: concorsi, assunzioni, re-internalizzazione dei servizi, riorganizzazione dei servizi, e ancora razionalizzazione della spesa oltre al riconoscimento del salario accessorio». Dall’Asl To3 replicano: «In merito, in particolare, al concorso per infermieri bandito con l’Azienda San Luigi Gonzaga, l’iter si era fermato causa Covid. Verrà riattivato al più presto con l’adeguamento delle procedure concorsuali rispetto alle nuove linee guida ministeriali per la sicurezza dei partecipanti».

su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021