Caprie, 79enne disperso da mercoledì sera: ricerche a tappeto

Ieri sera erano ancora in corso le ricerche di Giovanni Voddo, l’anziano 79enne di Caprie che mercoledì si è allontanato da casa sua in stato confusionale e non vi ha più fatto ritorno. Erano le 18,15 quando è uscito per fare una normale passeggiata, senza però avvisare la moglie e i famigliari: «Mia mamma l’ha visto di sfuggita, era convinta fosse andato da mia sorella, che abita poco distante - racconta la figlia Daniela Voddo - abbiamo aspettato un paio d’ore, ma non vedendolo più rientrare ci siamo tutti allarmati. Abbiamo chiamato prima l’ospedale di Rivoli, poi il 118, infine i soccorritori specializzati che l’hanno cercato fino a notte». L’allarme è stato lanciato mercoledì sera intorno alle 22,30: i vigili del fuoco hanno battuto il territorio fra Caprie...

su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021