Giaveno, sul polo sanitario un caso simbolo e tante polemiche

Il nuovo servizio sanitario che dovrebbe partire lunedì, il Punto ad accesso diretto, non è ancora attivo ma ha già sollevato una serie di proteste e polemiche. Ed equivoci. Il centrodestra e gli ex consiglieri attaccano la decisione dell'Asl temendo di perdere definitivamente il Punto di primo intervento. La deputata Daniela Ruffino invece rassicura sul fatto che in autunno il servizio tornerà in piena efficienza...

Su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021