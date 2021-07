Sul filo del circo, Bassi e Cabas: finale con il botto

Ultimi spettacoli per la 20ª edizione del festival “Sul filo del circo” organizzato da Cirko Vertigo al parco culturale Le Serre (via Lanza 21), venerdì 9 e sabato 10 luglio.

Le due serate di chiusura del festival presentano in cartellone alcuni degli appuntamenti più attesi. A cominciare dallo spettacolo “Charta” della compagnia Nomaduo, in scena venerdì 9 e sabato 10 luglio alle 20.

Il 9 luglio alle 22 la compagnia francese Cabas, grazie alla regista Sophia Perez e l’aiuto regista Karine Noël, la direttrice di produzione Maude Tornare e la sound designer Colombine Jacquemont, porta in scena l’adrenalinico spettacolo “Desiderata”.

In programma sia il 9 che il 10 luglio alle 21 due dei quattro cast di “Exit” (i primi due cast sono andati in scena nella serata di giovedì 8 luglio) esibizione degli allievi dell’ultimo anno dell’Accademia di Fondazione Cirko Vertigo,

Il festival chiude sabato 10 luglio alle 22 con Leo Bassi, monumento della clownerie mondiale, che lascerà gli spettatori piacevolmente sconvolti e totalmente disarmati di fronte alle sue trovate dissacranti, frutto di una carriera lunga 40 anni. Nel suo “Best of Leo Bassi-Woman edition” dedicato alla donna e al tema del femminile, riuscirà a giocare come sempre sulla provocazione e sugli eccessi per rompere ancora una volta tutti gli schemi e i generi, collocandosi fra il comico, il teatro di strada, l’arte circense e il teatro politico.

Info e prenotazioni 011/ 0714488, biglietteria@cirkovertigo.com e www.sulfilodelcirco.com.

Su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021