Susa, un giardino e una statua per S.Francesco di Paola

Susa e Paola sono legate da un vincolo stretto, molto stretto, sancito dal gemellaggio ma che dura da ormai ormai oltre mezzo secolo, da quando una buona fetta della cittadina calabrese emigrò proprio qui, ai piedi del Rocciamelone, in cerca di un futuro migliore. Da domenica però questo legame, se possibile, sarà ancora più saldo, grazie al santo protettore della gente di mare, S.Francesco di Paola, a cui saranno intitolati i giardinetti di piazza della Repubblica, fra la piazza e corso Inghilterra. Un cerimonia attesa da tempo e rinviata a causa dell’emergenza Covid, ma il Comitato festeggiamenti di S.Francesco, guidato da Libero Trotta, non si ì perso d’amico ed ha pazientato. Ora, in zona bianca, può finalmente dare sostanza al suo progetto, anche se per due anni non ha potuto festeggiare in aprile, uno dei mesi peggiori per la diffusione del contagio. Ed accanto ai giardinetti di piazza della Repubblica domenica verrà ‘battezzata’ anche la grande statua del santo, che troverà posto nella parrocchia di S.Evasio...

