Venaus, l'Europa passa per la val Cenischia

Lollo Vigna, ex bandiera del Venaus calcio, nasconde la testa sotto la tovaglia del tavolo dove ha consumato la cena con un gruppo di amici quando si accorge che sul dischetto del rigore si presenta Andrea Belotti. I tifosi del Toro sanno, a fronte dell’amore incondizionato che nutrono per il Gallo, che nella sua carriera, fino a questo momento, il tiro dagli undici metri non è stato proprio il suo cavallo di battaglia. Lo sa anche la punta granata, che quando insacca alle spalle del portiere spagnolo mostra il pugno con una smorfia che scarica tutta la tensione...

Su Luna Nuova di venerdì 9 luglio 2021