Bussoleno, preso il ladro di rame del cimitero

Un’auto ferma in piena notte davanti ad un cimitero non può che destare qualche sospetto, per quanto quello di Bussoleno non sorga in una zona isolata ma lungo l’ex statale 24. È cominciato così il controllo “di routine” durante il quale i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa hanno acciuffato un ladro di rame, nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di Torino...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021