Caprie, anziano disperso: ricerche sospese, avvistato a Collegno?

Sono ormai trascorsi sei interminabili giorni dalla scomparsa di Giovanni Voddo, l’anziano 79enne di Caprie che mercoledì si è allontanato in stato confusionale da casa sua, in via De Gasperi a Novaretto, e non vi ha più fatto ritorno. Tante le segnalazioni, alcune rivelatesi prive di fondamento, altre con indizi interessanti su cui gli inquirenti, in collaborazione con i famigliari, stanno cercando di fare luce. L’ultima, considerata a ieri la più attendibile, è quella secondo cui Giovanni sarebbe stato avvistato a Collegno venerdì in tarda serata presso la gelateria Dolci Idee, che ha pubblicato anche un post dalla sua pagina facebook per invitare tutti a tenere gli occhi aperti e a non esitare a segnalare ai carabinieri eventuali presenze. I social network, per...

su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021