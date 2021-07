Caselette: due camion rubati in appena tre anni lungo via Almese

Un furto, poi ancora un altro. In tre anni a Carmine Caputo, casalettese, titolare di un’impresa edile, il camion dell’Iveco che utilizza per lavorare è stato rubato già due volte. Nel mezzo si è anche ritrovato i finestrini dell’auto rotti. «Abitiamo da circa cinque anni a Caselette, siamo stati per 20 anni ad Alpignano. Viviamo in via Almese, una zona bella ma a quanto pare poco sorvegliata», racconta la figlia Filomena. Il primo furto risale a tre anni fa, l’ultimo a pochi giorni fa, quando Carmine Caputo è sceso per andare a lavoro con il suo camion. Quella della mattina del 6 luglio, però, è stata una sorpresa piuttosto amara, visto che il camion non c’era. A raccontare le vicissitudini è proprio la figlia Filomena: «Il 3 agosto 2018 alle 6 del mattino mio padre...

su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021