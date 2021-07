Flowers Festival, un settimana di gran fenomeni!

Il meteo odierno annuncia forti temporali, così l’atteso concerto di Dardust previsto oggi nel cortile della Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) per il Flowers Festival, è stato rinviato a lunedì 26 luglio. Restano validi i biglietti già acquistati. Chi invece non potesse assistere alla nuova data, puoi richiedere il rimborso entro il 20 luglio, rivolgendosi direttamente alla rivendita in cui sono stati acquistati. Info sul sito https://flowersfestival.it. Il Flowers Festival quindi prosegue mercoledì 14 luglio con Max Gazzè, che riprende il suo basso e torna in tour, Giovedì 15 luglio sul palco allestito nel cortile della Lavanderia a Vapore arriva La Rappresentante di Lista...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021