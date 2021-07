Giaveno, l’Asl è certa: il Ppi tornerà ad ottobre

La cancellazione del Punto ad accesso diretto del polo sanitario di Giaveno ha tutta l’aria di un autogol, per restare sulla metafora calcistica d’attualità in questi giorni. Almeno stando alle dichiarazioni ufficiali di ieri. L'Asl assicura che sarà riaperto. Sospetto autogol delle opposizioni, si diceva. Va detto che la storia della sanità degli ultimi anni, se non decenni, con la chiusura degli ospedali di Avigliana e Giaveno, e la riduzione dei servizi presenti sul territorio, a fronte di promesse politiche che assicuravano che nulla sarebbe cambiato in termini di qualità e facilità di accesso alla sanità, giustifica sospetti e sfiducia da parte di chi sulla sanità ha basato la propria azione politica...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021