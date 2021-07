Grazia Longo: dalla gavetta in zona ovest ai salotti dei talk show

A 20 anni redigeva i verbali di un comitato di quartiere, poi inizia a collaborare con Rivoli 15, settimanale locale che negli anni ‘80 raccontava le vicende dei comuni della zona ovest. Passa a “Repubblica” quindi a “La Stampa” per cui oggi da Roma, si occupa dei principali casi di cronaca nera e giudiziaria non solo nella Capitale ma anche in buona parte del sud Italia. E nei “ritagli di tempo” è una degli ospiti fissi di...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021