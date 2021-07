Rochemolles, precipita con la moto nel torrente

Non è finita bene la due giorni del motoraduno “Stella Alpina” al colle del Sommeiller per un biker tedesco di 62 anni, che ha rischiato la vita uscendo di strada pochi metri a monte del ponte di Rochemolles. Il motociclista, poco dopo mezzogiorno di domenica, stava scendendo dal rifugio Scarfiotti, dove era allestito il campo base del raduno, ed aveva l’intenzione di fermarsi per una visita alla borgata alpina bardonecchiese. Una ruota della sua moto, una voluminosa Honda Goldwing, è però finita inavvertitamente oltre la sede stradale e il pesante mezzo si è ribaltato, rotolando rovinosamente fino al torrente sottostante...

Su Luna Nuova di martedì 13 luglio 2021

