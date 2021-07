In valli e cintura la "variante Delta" non morde, ma val Sangone in chiaroscuro

di MARCO GIAVELLI

Per ora la tanto temuta variante Delta, isolata una settimana fa in Piemonte dal laboratorio dell’Asl Città di Torino, non si è insinuata in valli e cintura. Per ora, certo, ed è bene mantenere un “low profile”, visti i trascorsi, ma il Piemonte sin qui, a cominciare dalla nostra zona, non è fra le regioni più colpite dal pur lieve rialzo dei contagi registrato nelle ultime settimane. I dati zonali estrapolati dalla mappa Covid della Regione Piemonte sono in questo senso incoraggianti: il totale degli attualmente positivi, aggiornati alle 18,30 di ieri, si attesta a quota 91. Cinque settimane fa esatte (ultimo rilevamento fatto su queste pagine) i casi positivi fra valli e cintura erano 290: significa che in 35 giorni sono calati del 68,62 per cento, con una diminuzione in termini assoluti di 199 unità. Un trend sicuramente confortante, agevolato da una campagna vaccinale che procede spedita: ciò non toglie che, al netto delle riaperture e dell’addio all’obbligo di mascherina all’aperto, sia comunque necessario non abbassare la guardia.

Guardando al numero di abitanti e all’estensione territoriale in rapporto agli infetti, è probabilmente la val Sangone la macro-area dove ora il virus sta circolando un po’ di più, pur con numeri bassi: al momento in tutti i sei comuni sono infatti presenti casi (il raffronto fra parentesi per ogni comune fa riferimento al dato del 10 giugno). Il totale è di 22 attualmente positivi (-14), con una diminuzione del 38,88 per cento: Giaveno 15 (+1), Coazze 2 (-8), Sangano 2 (-6), Trana 1 (-1), Valgioie 1 (stabile), Reano 1 (stabile). Discorso simile per la cintura sud, se raffrontata con la più popolata cintura ovest: qui i positivi sono 32 (-52), con una flessione del 61,90 per cento; Piossasco 9 (-16), Rivalta 9 (-3), Orbassano 8 (-12), Bruino 4 (-6), Beinasco 2 (-15), rimane a zero Volvera.

Ne consegue che il dato più incoraggiante è proprio quello della zona ovest, dove il virus ha sempre circolato maggiormente, e che rispetto a cinque settimane fa segna la diminuzione più consistente (-80,49 per cento), per un totale di appena 24 casi (-99): Rivoli 9 (-34), Collegno 6 (-15), Grugliasco 4 (-24), Pianezza 3 (-6), Alpignano 2 (-12), sono tornati nel frattempo a zero Rosta (-4), Buttigliera (-2), Villarbasse (-2). Anche la valle di Susa, almeno per ora, può sorridere: gli attualmente positivi sono soltanto 13 (-34), con un ribasso del 72,34 per cento. 9 sono in bassa valle: Avigliana 4 (-6), Susa 2 (-4), Chianocco 1 (stabile), San Giorio 1 (stabile), Novalesa 1 (+1), sono tornati a zero Almese (-4), Bussoleno (-4), Sant’Ambrogio (-2), Condove (-2), Rubiana (-2), Villardora (-1), Caprie (-1) che hanno raggiunto Caselette, Chiusa San Michele, Borgone, Sant’Antonino, Mompantero, Villarfocchiardo, Mattie, Venaus, Vaie, San Didero e Bruzolo. I restanti 4 positivi sono in alta valle: Bardonecchia 2 (stabile), Oulx 1 (-6), Chiomonte 1 (+1), sono tornati a zero Cesana (-3) e Sauze di Cesana (-1) che hanno raggiunto Salbertrand, Sauze d’Oulx, Gravere, Meana, Exilles, Giaglione, Sestriere, Claviere e Moncenisio.



