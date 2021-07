Rivalta, in trappola per l’auto bruciata e i rifiuti gettati

Avrebbe dovuto sorprendere chi si libera dei rifiuti depositandoli ai bordi delle strade della città ma, insieme a un abbandono in pieno giorno, la videocamera posizionata dalla polizia municipale ha filmato l’incendio doloso di un’auto rubata. È accaduto nella notte tra il 23 e il 24 giugno scorsi, in via Sessanti a Rivalta, una traversa di strada Grugliasco...

Su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021