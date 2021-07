Rosta, scalata a Malciaussia sessant'anni dopo

Vado a fare un giro in bici. Franco Maserazzo, 77 anni, la scorsa settimana è uscito di casa e ha chiuso un cerchio durato 60 anni salendo ai 1800 metri del lago di Malciaussia, nelle valli di Lanzo, passando da Viù e Usseglio. Una delle salite più impegnative della zona (circa 20 km, di cui gli ultimi 6 durissimi), fatta esattamente a sessant’anni di distanza dalla prima volta. Foto ricordo e via, proprio come nel 1961...

Su Luna Nuova di venerdì 16 luglio 2021