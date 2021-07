Orbassano: droga, un arresto e due denunce

Era andato in caserma per denunciare che la sua auto era stata danneggiata. Probabilmente non immaginava che i carabinieri sapessero dei suoi traffici illegali. Così prima sono scattate le perquisizioni, poi gli arresti e le denunce. O, per essere più precisi, un arresto e due denunce, oltre al sequestro di diversi chili di droga. È questo infatti il bilancio di un’operazione dei carabinieri della stazione locale contro lo spaccio di droga...

Su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021