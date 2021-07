Samuele, 400 firme raccolte in poche ore al mercato di Bussoleno

Sono ufficialmente 800, ma è una cifra ancora molto parziale e destinata ad aumentare, anche sensibilmente entro fine mese, quando è prevista la conta complessiva. L’ondata di emotività e di solidarietà che ha suscitato la prematura e per certi versi inaccettabile morte di Samuele Naitza, in quel maledetto canale di Coldimosso è stata, come prevedibile, una sorta di maremoto che ha toccato le coscienze e lo si è visto molto bene ieri mattina al mercato di Bussoleno, dove la zia di Samuele, Valentina Sità, con la collaborazione di alcuni parenti e amici, ha raccolto le firme a quello che il centro commerciale all’aperto più grande della valle...

Su Luna Nuova di martedì 20 luglio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova