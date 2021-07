Avigliana: alla Primotecs 8 milioni di investimenti

Una schiarita all’orizzonte per la Primotecs di Avigliana (ex Teksid)? È quello che si augurano i lavoratori dopo avere appreso che l’azienda controllata dalla tedesca Mutares ha ottenuto un finanziamento di 8 milioni di euro, grazie anche al programma “Garanzia Italia” della Sace, società della Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziario che offre garanzie pubbliche per gli investimenti delle banche nell’industria...

Su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021