Caprie: il corpo di Giovanni trovato nella Dora

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto nella mattinata di martedì 20 luglio e, come si temeva, era purtroppo quello di Giovanni Voddo, l’anziano di 78 anni scomparso il 7 luglio dalla sua abitazione di Novaretto. È stato rinvenuto ad Avigliana dai vigili del fuoco volontari nei pressi del ponte di corso Dora su via Almese, all’altezza del deviatore del canale irriguo. Il corpo, poi trasferito presso l’ospedale di Rivoli, era ormai in avanzato stato di decomposizione e pressoché irriconoscibile, essendo rimasto in acqua per almeno una decina di giorni, secondo gli inquirenti: il riconoscimento da parte dei familiari è avvenuto tramite alcuni oggetti che Giovanni aveva con sé. Tra questi la fede nuziale, che riporta la data esatta del matrimonio, e le chiavi di casa...

su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021