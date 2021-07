Simone e Marika, i Conti invisibili di Susa

di CLAUDIO ROVERE

Il loro nome era stato svelato in una sera di vento, sul palco del castello, dove per la prima volta la Pro Susa aveva portato la presentazione di Marchesa e palio in notturna. Era il maggio del 2019, ormai più di due anni fa. Marika Langella e Simone Franchino, rappresentanti del Borgo dei Franchi, vantano un piccolo record: sono stati Adelaide e Oddone per più del doppio del tempo di ogni altra coppia di Marchesa e Conte. Ma sono stati anche due anni intangibili, sotto traccia, i loro nei panni pesanti degli iniziatori della dinastia Savoia. Dopo l’ingresso in grande stile del maggio 2019, con tutti i riflettori puntati addosso, e il Torneo storico di luglio, la coppia Langella-Franchino è rimasta in carica per molto più del tempo previsto, ma è anche stata oscurata, come del resto tutto il mondo che ruota intorno al Torneo storico dei borghi di Susa, dall’arrivo della pandemia e dalle conseguenti restrizioni, che hanno cancellato gran parte degli eventi nell’ultimo anno e mezzo.

Così hanno sì regnato più del tempo previsto sulla Porta d’Italia, ma di un potere effimero senza tutte le uscite, anche fuori valle, che Adelaide e Oddone hanno solitamente nel proprio calendario. Ed anche quest’anno la Pro Susa ha optato, giustamente, per una sola serata, domani, sabato 24 luglio, lasciando ancora fuori i giochi della domenica pomeriggio, l’evento che solitamente crea più assembramento e, quindi, potenziali contagi.

«Un po’ ci dispiace certo, proveniamo da due famiglie che hanno sempre creduto nel Torneo storico e non aver potuto vivere appieno il nostro doppio anno di incarico è stato deludente - spiegano Simone a Marika - ma in un contesto di pandemia mondiale non si poteva fare altrimenti, la salute viene prima di tutto e continueremo a vivere intensamente il palio anche se non abbiamo potuto farlo nel ruolo di protagonisti assoluti per molto tempo». Sabato sera in arena faranno un breve saluto, poi lasceranno il posto ad Adelaide e Oddone, nominati quest’anno dal Borgo di Traduerivi. «Anche loro saranno Conti dimezzati, e ci dispiace che non possano vivere appieno il clima del Torneo, ma l’importante è mandare avanti la tradizione e pur tra le mille difficoltà del Covid tutti insieme lo stiamo facendo».

È lo spirito di una famiglia che ha vissuto il Torneo in tutti i suoi risvolti fin dalla più tenera età. Simone Franchino ha 40 anni, lavora alla filiale Intesa Sanpaolo di Oulx ed è stato per sei anni capoborgo dei Franchi. Marika Langella ha 38 anni ed è dietista alle Molinette, ha sfilato per anni con il suo Borgo di origine, il Nuovo, di cui la mamma Ornella Chiarieri è stata a lungo capoborgo e per cui il papà Giuseppe ha vestito i panni del Conte Oddone nel 2002. Il padre di Simone, Claudio Franchino, è stato il primo Conte Oddone, nell’ormai lontano 1987, mentre la mamma Lauretta Ruffino è stata la seconda Contessa Adelaide nel 1988. «Mamma lavorava alla Pro Susa - rivela Simone - ed io per forza di cose sono cresciuto a pane e Torneo Storico».

Come stanno facendo anche i due figli di Simone e Marika, Filippo e Vittoria, rispettivamente 8 e 6 anni, che hanno iniziato a sfilare praticamente dalla culla, a 4 e 9 mesi. «Essere Conti a metà, i “Conti del Covid” ci ha soprannominato qualcuno, è stata comunque un’esperienza bella e particolare, egualmente impegnativa, in tutti i sensi; ci manca un po’ il clima della domenica pomeriggio, non certo il caldo bestiale che abbiamo patito sotto quei pesanti vestiti; non siamo stati molto fortunati, ma ce ne siamo fatti una ragione, il Torneo continua e noi saremmo sempre presenti». Una famiglia con cinque Conti non si arrende certo per una semplice pandemia.

Su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021

