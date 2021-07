Collegno, morto anche il marito dopo il rogo nell'oliveto

Non ce l’ha fatta Sergio Gaio, 74 anni, il pensionato rimasto gravemente ferito domenica scorsa mentre insieme alla moglie Gabriella Ghirardo, 73 anni, stava bruciano sterpaglie e residui degli olivi in un appezzamento di Chiusanico nell’entroterra di Imperia. La donna era stata avvolta dalle fiamme ed era deceduta sul posto, nonostante il disperato tentativo del marito di prestarle soccorso. E proprio in quel suo ultimo slancio...

Su Luna Nuova di venerdì 23 luglio 2021