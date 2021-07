Alpignano, anche senza corsa, il Palio è tornato

Un timido ritorno alla normalità, ma comunque un passo importante per tornare a riassaporare quelle atmosfere che mancavano ormai da due anni. La due giorni di “C’era una volta il Palio dij Cossòt”, organizzata da Comune e Pro loco, andata in scena lo scorso fine settimana ha chiuso con un bilancio positivo. Oltre 200 figuranti in costume, due accampamenti tanti eventi che hanno coinvolto anche i più piccoli, chiamati ad...

Su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021