Val Sangone "Bike 1000": ecco i percorsi cicloturistici

La scorsa settimana i Comuni di Valgioie, Coazze e Giaveno hanno presentato il percorso “Bike 1000”, itinerario che si sviluppa sul territorio montano dell’alta valle, che chiude un progetto di lavori avviato e realizzato su più anni e reso possibile da un finanziamento del Gal Escartons e Valli Valdesi nell’ambito Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 “Azioni intelligenti, turismi, altruismi, alte reti sostenibili”. Un percorso di oltre 40 chilometri, per esperti con ottime capacità tecniche, che viene proposto in due tappe, ma può essere affrontato anche per singoli tratti e con varianti e collegamenti con altri percorsi cicloescursionistici...

Su Luna Nuova di martedì 27 luglio 2021