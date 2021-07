Bonifiche a Salbertrand, soluzione vicina: Telt ripulirà l’area per il cantiere Tav

Si avvicina, dopo decenni, la soluzione per i materiali di varia natura abbandonati da diversi soggetti a Salbertrand, nell’area stretta tra la Dora e l’autostrada, dove dovrebbe sorgere il cantiere industriale della Torino-Lione. Sarà infatti Telt, la società italo-francese responsabile della realizzazione del progetto transfrontaliero, a ripulire l’area che durante gli anni di cantiere per il tunnel di base ospiterà il sito per la lavorazione della roccia estratta a Chiomonte e la fabbricazione di conci. Al termine dei lavori, i terreni liberati saranno restituiti ai proprietari, dopo un intervento di restauro ecologico. L’operazione sarà effettuata «con le massime tutele ambientali e della salute dei cittadini “in danno” dei responsabili che non hanno mai provveduto alla...

Se da un lato Telt annuncia l’avvio di nuove bonifiche ambientali nella futura area di cantiere di Salbertrand, dall’altro Pro Natura Piemonte vuole vederci chiaro sull’entità del materiale depositato negli anni in altri punti della vasta zona tra la Dora e l’autostrada. Mercoledì 28 luglio il presidente Mario Cavargna e il segretario Emilio Delmastro hanno depositato un esposto alla procura della Repubblica in cui chiedono di effettuare tutta una serie di accertamenti. Esposto che fa seguito a quello già presentato il 3 febbraio 2020 riguardo il deposito illegale di smarino di rocce amiantifere a Salbertrand, in cui veniva ricostruita la storia dei sequestri e dissequestri della discarica abusiva di sostanze pericolose, per quanto si era potuto ricostruire, e si...

su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021