Chiusa S.Michele, incendio all’alba nella panetteria: palazzo evacuato

Ha pesantemente danneggiato i macchinari e gli impianti a servizio del locale il vasto incendio divampato ieri mattina intorno alle 7,30 nella panetteria “El Pan Paulin” di Chiusa San Michele, in via General Cantore 85, poco dopo l’imbocco della strada dalla statale 25. Il rogo si è sviluppato per cause accidentali, come appurato dai carabinieri della stazione di Condove, intervenuti sul posto: dopo che il titolare ha tirato fuori il pane dal forno, si sono subito alzate fiamme alte all’interno del locale, che il proprietario ha provato a spegnere con l’estintore ma senza riuscirci. A nulla è valso anche il tempestivo soccorso offerto dai vicini con altri estintori: ai presenti non è rimasto altro che uscire dal locale per evitare di rimanere intossicati a causa del...

su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021