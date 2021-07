Punta Charrà, rinasce la Ferrata degli alpini

Il progetto iniziale prevedeva lavori per circa due mesi. Gli alpini invece ce ne hanno messi una ventina. Certo, lavorando 7 giorni su 7, sabati e domeniche comprese, a ritmo lento ma costante, come è loro abitudine. Così la “Ferrata degli alpini”, che taglia a mezza costa la punta Charrà, nel gruppo della Grand Hoche, partendo poco sopra il passo della Mulattiera, ha potuto essere pronta per fine luglio e venerdì 6 agosto, alle 9, sarà ufficialmente inaugurata...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021

