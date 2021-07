Sandro Plano: «Le moto, un pericolo al Belvedere»

Giugno, ma soprattutto luglio. Sono i mesi peggiori. Per chi transita sulle due statali, in particolare da Susa in su, direzione alta valle e Moncenisio, ma anche e soprattutto per chi ha la propria abitazione che si affaccia su quei tratti di statali 24 e 25. Il problema è sempre il solito, ormai da parecchi anni, e sembra non avere una soluzione. Almeno a breve. Tra chi abita in questi luoghi, dove diventa difficile, e pericoloso, anche semplicemente immettersi in strada dal proprio garage o cortile, anche Sandro Plano, ex sindaco segusino ed attualmente capogruppo di minoranza in consiglio comunale...

Su Luna Nuova di venerdì 30 luglio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova