Ultimi giorni a Novalesa, poi Lorenzo spicca il volo per Tokyo

Sono affidate ad un ragazzone di un metro e 90 per 90 chili di muscoli le speranze olimpiche della val Cenischia e di tutta la valle di Susa. Lorenzo Bernard, classe 1997, ipovedente dopo l’incidente con la bomba a mano di otto anni fa, che costò una mano e la vista ad un altro ragazzo di Novalesa, Nicolas Marzolino, si sta godendo gli ultimi giorni a casa dopo il raduno azzurro al lago di Piediluco, centro federale del canottaggio, e mercoledì 4 agosto tornerà in Umbria per rifinire la preparazione. Un ultimo salto a casa a Ferragosto, poi il 18 il ponte aereo Torino-Roma-Tokyo, obiettivo Paralimpiadi 2020...

