Un agosto di gusto: ecco lo "Speciale Estate" di Luna Nuova

Oggi è in edicola l'ultimo numero di Luna Nuova prima della pausa estiva. Troverete, come ogni anno, il calendario completo giorno per giorno di tutti i concerti, mostre, eventi culturali, spettacoli, escursioni e feste di paese per quanti trascorreranno il mese di agosto tra valli e cintura. E poi tante curiosità "leggere" sul nostro territorio, tutte da leggere. Eccone qualcuna:

- La Dolce Via: le oasi di Soubras e Avigliana unite dal miele

- Dai dehors ai prati fino ai cortili: un'estate sulla Via dello Spritz

- Giulia e Valentina: la cultura vinicola in collina morenica

- La biodiversità, una filosofia di vita

- Tutte le foto partecipanti al contest fotografico "La mia foto alla Luna - Estate"

- Tutti gli appuntamenti, giorno per giorno, in valli e cintura dal 3 agosto al 3 settembre

- Libri d'agosto: sogni un capolavoro? Leggi Mauro Berruto

- Libri d'agosto: dalla collina all'acqua, racconti per tutti i gusti

- Al Colle delle Croce di Ferro: gita con vista sul Rocciamelone

- Pepe Rosa: la cucina sotto l'ombrellone

- Mazzamauro e Villa: l'estate con le regine della risata

- Il cibo Agrodolce di Claudio Batta

- I Folli e la storia: alla scoperta di chi fece l'Italia

- Le farmacie di turno, giorno per giorno

- Sport d'agosto: c'è sempre una Stellina a chiudere il cerchio

Buona estate da tutta la redazione: Luna Nuova torna in edicola venerdì 3 settembre. E per gli aggiornamenti estivi, stay tuned su www.lunanuova.it e la nostra pagina facebook