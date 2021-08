A Bar Cenisio si parla di lupo e di convivenza con l'uomo

VENAUS - La convivenza fra uomo e lupo è possibile? Se ne parlerà nel pomeriggio di domenica 8 agosto a Bar Cenisio, in occasione della festa della Madonna della Neve. La tavola rotonda, dal titolo “Lupi, pastorizia e montagna; analisi delle problematiche e suggerimenti di convivenza”, è in programma alle 15,30. Ne parleranno il guardiaparco delle Alpi Cozie Luca Giunti, il veterinario Mauro Bruno e l’allevatore Andrea Scagliotti, dell’alpeggio comunale Pravareno. Nell’ambito della tavola rotonda sarà presentato anche il libro, scritto dallo stesso Giunti, “Le conseguenze del ritorno”. In mattinata messa e per tutto il giorno mercatino dei prodotti tipici.