Al colle della Rho si celebra il Gemellaggio con Modane e Forneaux

BARDONECCHIA - Quaranta soci dell’Associazione per il Gemellaggio Bardonecchia Modane Fourneaux, incuranti delle temperature insolitamente fredde per la stagione, causate dal vento gelido, hanno preso parte domenica 1° agosto alla 41ª edizione della Marcia alpina con partenza libera da Modane e da Bardonecchia e ritrovo a mezzogiorno al colle della Rho, 2541 metri, evento fortemente voluto dalle tre comunità per consolidare la storica amicizia. Presenti al colle Francesco Avato, sindaco di Brdonecchia, e Jean Claude Raffin, primo cittadino di Modane, con l’assessore Geraldine Botte, due assessori di Fourneaux ed Elsa Begnis, presidente italiana dell’Associazione. Gli infreddoliti “Gemelli” transfrontalieri a mezzogiorno hanno consumato in un’area sottostante il colle, al parziale riparo dalle folate di vento, un frugale pic-nic conviviale a base di pane, salame, vino e “Pan de Modane” offerti a tutti i partecipanti dagli organizzatori, in un clima generale particolarmente amicale. Viatico particolarmente adatto per risaldare vecchie amicizie, certificate dai successivi canti di montagna e dai rispettivi inni nazionali, terminati con quello europeo, con Francesco Avato nel consolidato ruolo di direttore del coro.