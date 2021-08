Cade sul selciato in piazza d'Armi: «Non è la prima volta che succede»

SUSA - Una frattura al naso, un dito rotto. Ma poteva anche andare peggio. È la brutta avventura occorsa ad un’anziana di Susa, Fabrizia Fabbrini, 69 anni, che mercoledì scorso è inciampata e caduta in piazza della Repubblica, sotto l’alberata che divide l’ufficio turistico dalla piazza vera e propria. «Me la sono cavata tutto sommato a buon mercato - afferma la donna, ex impiegata amministrativa in Asl To3 - ritengo però doveroso ricordare che il dissesto delle zone pedonali è tale che può generare cadute con effetti fisici più o meno gravi. Le persone che gentilmente mi hanno soccorso ed altri con i quali mi sono confrontata mi hanno detto che in quel punto da tempo si cade sovente. Bene, ho pensato non sono solo io che manco di agilità ed attenzione; però sovente e da tempo non sono un bel fiore all’occhiello di questa città».

Per questo l’anziana ha scritto una lettera all’amministrazione comunale, per segnalare un problema che rischia di diventare molto grave. “Ora non entro nel merito di coloro che già sono gravati da severe disabilità, ma visto che non è sempre possibile, uscendo, pianificare un percorso e memorizzare dove sia necessario alzare di più le gambe e assicurarsi dove mettere i piedi - vi si legge - credo che bisognerebbe da parte vostra prestare attenzione in modo concreto alla situazione delle aree pedonali cittadine. Sarebbe utile anche che altri leggendomi vi segnalassero punti critici di passaggio. Nella speranza che non giungano in pronto soccorso altri malcapitati confido nella possibilità di qualche tangibile miglioramento”.