Festa della Madonna del Rocciamelone, si riaccendono i monumenti

SUSA - Dal 5 agosto, festa della Madonna del Rocciamelone, Susa illumina i suoi monumenti. Tutte le sere all’imbrunire verranno accesi i proiettori della cattedrale di S Giusto, l’arco di Augusto e l’acquedotto romano, ma quest’anno ci sarà un’ulteriore sorpresa. Si tratta di un vero e proprio spettacolo all’aperto attraverso entusiasmanti videoproiezioni, previsto ogni fine settimana al venerdì e sabato sera a partire dal 6 agosto al Castello di Adelaide di Susa. Si tratta di proiezioni dinamiche tridimensionali con immagini immersive, capaci di portare il pubblico in viaggio nel tempo. Attraverso l’uso di potentissimi proiettori ad alta definizione di cui il Comune si sta dotando, oltre ad illuminare i principali monumenti, l’impiego di moderne e sofisticate tecniche di realizzazione cinematografica quest’anno accenderanno l’emozione nel pubblico con elaborazioni grafiche e proiezioni video architetturali.

«Gli investimenti che stiamo facendo con i proiettori e in continuità con le illuminazioni artistiche dei principali monumenti segusini, si inseriscono all’interno di un ampio e articolato programma di valorizzazione della nostra Città e permetteranno sia durante l’inverno nelle feste natalizie che durante la stagione estiva turistica della Città di rendere Susa sempre più bella e attraente - sostiene il sindaco Piero Genovese - Quest’anno abbiamo posto l’attenzione al periodo medievale e al Castello della Marchesa Adelaide dove attraverso questa iniziativa si rivivrà la Susa dell’epoca, il prossimo anno ci concentreremo invece sulla storia di Susa in epoca romana. Siamo certi che anche questa iniziativa verrà apprezzata dai turisti in visita alla nostra Città e dagli stessi abitanti di Susa che potranno vedere luoghi e monumenti familiari sotto una luce diversa». L’appuntamento per questa novità è dunque venerdì 6 agosto alle 21,45.

Intanto domani sera, giovedì 5 agosto, alle 21 si potrà assistere al passaggio del trittico per le vie della città, con momenti di preghiera lungo il percorso nelle tappe di S.Evasio, ospedale, chiesa del Ponte, chiesa di S.Carlo, piazza S.Maria Maggiore, ed arrivo in cattedrale, con omelia da parte dell’arcivescovo Cesare Nosiglia. A seguire, alle 22,15, l’accensione delle illuminazioni sulla cattedrale, su Porta Savoia, sull’arco di Augusto e sull’acquedotto romano, e alle 22,45 concerto di Alex Conte&Acus in piazza del Sole.