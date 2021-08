Gusto in quota, e gli assaggi te li porti a casa

SESTRIERE - Debutto alla Casa del Colle di via Pinerolo 7/b per il tradizionale appuntamento estivo di “Gusto in Quota”. Anche nell’attuale situazione sanitaria, i produttori, gli enti e le associazioni che sostengono l’iniziativa, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, e dal Comune di Sestriere che hanno voluto mantenere i tre incontri estivi alla presenza di qualificati relatori ed esperti, medici e professionisti nei vari settori. Gli assaggi finali sul posto non saranno possibili, ma il pubblico potrà portarsi a casa i cibi cucinati in confezioni anti-Covid. La manifestazione inizierà sabato 7 agosto, con un omaggio alla frutta e verdura come piacere quotidiano. Saranno Giovanna Paltrinieri e Susanna Spagna del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl To3 ad introdurre alla conoscenza e al consumo della frutta e della verdura, di particolare attualità, visto che il 2021 è stato dichiarato dalla Fao International year of fruit and vegetables. Alberto Bunino presenterà i prodotti della sua azienda biologica e biodinamica “Terre di frutta” di Cavour. L’appuntamento del 7 agosto si concluderà con la presentazione della Cartina del Gusto Sestriere, una sorpresa e un prodotto turistico utile per tutti coloro che salgono al Colle.