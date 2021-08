Manifestazione No Green Pass in piazza del Sole

SUSA - Una manifestazione “No green pass” è prevista per domani, giovedì 5 agosto, alle 18, in piazza del Sole. La convocazione è avvenuta con il tam-tam dei social e con i volantini affissi in città e nei paesi del circondario. Il comune di Susa però precisa, in un comunicato ufficiale, che “ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione presso gli uffici comunali. Dell’iniziativa sono state informate la Questura e la Prefettura e siamo in attesa di comunicazioni a riguardo”.