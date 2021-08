Palchi caduchi, le meraviglie della natura in mostra

SAUZE D'OULX - Agosto è arrivato anche a Sauze d’Oulx e gli si è dato il benvenuto con l’ormai tradizionale esposizione di palchi caduchi, giunta alla nona edizione, e terzo raduno nazionale cercatori. La manifestazione, diventata un appuntamento fisso e molto atteso nell'estate sauzese, anche quest'anno è stata organizzata e coordinata dal vulcanico ed eclettico Antonio Artuso, con il patrocinio del comune di Sauze d’Oulx e del Comprensorio alpino CaTo2. Gli espositori giunti da ogni dove, Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, alta e bassa Val Susa, Valle Po e Val Grande, hanno risposto alle tante curiosità dei numerosi visitatori che hanno, nel corso di domenica primo agosto, riempito il locale parco giochi, sede della mostra. In esposizione, oltre ai palchi di cervo e di capriolo che questi ungulati perdono rispettivamente in primavera e in autunno, tante opere di artigianato create lavorando con dovizia ed impegno il tessuto osseo dei palchi: coltelli, spille, crocifissi e portachiavi.