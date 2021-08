Parte la ristrutturazione della cappella del Thabor

BARDONECCHIA - «Superate numerose difficoltà, in questi giorni abbiamo finalmente affidato ad una studio tecnico l’incarico di elaborare un progetto, primo passo per avviare finalmente i lavori di consolidamento del terreno sul quale è stata edificata e per avviare la ristrutturazione della Cappella dedicata alla Vergine Addolorata, posta sulla vetta del Monte Tabor, a 3178 metri, in territorio francese ma di proprietà del Comune di Bardonecchia». Con questo importante annuncio Francesco Avato, sindaco di Bardonecchia, sabato 31 luglio ha introdotto la presentazione del libro “Tabor: storia e devozione di una montagna sacra”, quattordicesimo libro della collana “I Quaderni di Bardonecchia”, fortemente voluta e finanziariamente sostenuta dall’amministrazione, ricca e autorevole antologia di scritti ed immagini in bianco e nero e a colori selezionate da Marziano Di Maio, profondo conoscitore della storia e della tradizione della Conca.

La pubblicazione è stata realizzata da un comitato di redazione composto, oltre che da Di Maio, da Piera Marchello, assessore alle politiche sociali, da Chiara Rossetti, vicesindaco e assessore alla cultura, da Piero Scaglia, ex presidente del Cai di Bardonecchia, da Stefano Vachet, che ha messo a disposizione numerose fotografie e da Gian Paolo Di Pascale, parroco di Melezet e di Les Arnauds. Il ricavato dalla vendita del libro, acquistabile ad offerta libera a partire da 12 euro all’ufficio del turismo di piazza De Gasperi, è destinato ad alimentare il fondo per la ristrutturazione della cappella.