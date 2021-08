Un fine settimana pieno, tra super mamme e la banda delle Uno bianca

SAUZE D’OULX – Si avvicina il cuore dell’estate e gli eventi si moltiplicano. Il prossimo weekend inizia venerdì 6 agosto con il ritorno di un evento che, prima dello stop Covid, aveva regalato divertimento assicurato. Torna dalle 17 in piazza Assietta, “Supermom”, torna la gara delle super mamme: l’associazione Borderline e il baby parking La Libellula organizzano la simpaticissima gara delle #supermamme. Ovvero corsa con passeggino, piccola corsetta, CosetTiAmo e Piccole Frecce. 4 ‘categorie’ per accontentare tutti, anche i più grandicelli (fino a 12 anni di età). Per informazioni: ufficio Abc, 335/ 6126642 e La Libellula, 338/ 5075657. In serata, sempre venerdì 6 agosto, alle ore 21 presso il bar Scacco Matto di piazzale Miramonti, per la rassegna “I venerdì del Cai”, eventi informativi e culturali organizzati dalla sottosezione Cai di Sauze d’Oulx, la guida alpina Alberto Re presenta “Montagne dal Mondo, con gli sci sul circolo polare artico”. Un viaggio per immagini dove lo sci diventa anche un mezzo per andare a scoprire un mondo particolare, quello della Russia post-sovietica.

Sabato 7 agosto il borgo di Jouvenceaux si veste a festa e diventa la capitale dei “gofri”, le celebri cialde croccanti, cotte sui tradizionali ferri, da condire dolci o salate. A partire dalle 16 nel centro storico della frazione, con anche la possibilità di visitare la cappella di Sant’Antonio Abate, gioiello dell’arte sacra dell’alta valle di Susa. Sempre sabato 7 agosto alle 15,30, nella cornice del rifugio “Ciao Pais”, per la rassegna di “Letture in quota” a cura del giornalista Marco Gregoretti presentazione del libro “Vuoto a perdere. Verità nascoste sulla banda della Uno bianca”, con la presenza dell’autrice Eva Mikula con Marco Gregoretti.

Domenica 8 agosto tutta dedicata allo Sport e al benessere in alta quota con “Stay Bin” giunta alla sua 8ª edizione. Lo sport ed il benessere al centro di questo immancabile appuntamento di inizio agosto. Mattina e pomeriggio al parco giochi lezioni gratuite di molteplici attività sportive, stand di prodotti per lo sport e di associazioni sportive ed eventi collaterali. Il weekend si conclude domenica 8 agosto con alle 17 presso la cappella di Sant’Antonio Abate a Jouvenceaux con la “Lectura Dantis”. In occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri, Emanule Giglio presenta una “Lectura Dantis” in forma di concerto per voce recitante. Musiche di Patrizia Merlotti e Luigi Marolda. In collaborazione con l’associazione Amici di Jouvenceaux. Iniziativa per la raccolta fondi per la manutenzione della cappella di Jouvenceaux.