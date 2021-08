"Il vaccino è un diritto": al via la campagna social dell'Asl To3

Sul territorio dell'Asl To3, che abbraccia le aree di Collegno, Susa, Giaveno, Pinerolo e Venaria, poco meno del 30 per cento del totale degli over 12 non ha ancora aderito alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. Non è una percentuale bassa: fra questi, va detto, figurano anche coloro che sono guariti dal Covid da meno di sei mesi, oppure coloro che per motivi di salute non hanno indicazione per il vaccino. Ma ci sono anche i contrari e gli indecisi. Soprattutto a questi ultimi è dunque rivolta la campagna "#AslTo3NoCovid - Il vaccino è un diritto", partita lunedì 30 agosto per iniziativa dell’Asl To3 che, raccogliendo l’invito della Regione Piemonte, alla vigilia della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, ha deciso di promuovere la necessità della copertura vaccinale della popolazione per proteggere la salute di tutti, evitare un nuovo rallentamento dell’attività sanitaria, un altro anno di formazione a distanza nelle scuole e una ulteriore chiusura delle attività produttive.

La campagna vaccinale sul territorio dell'Asl To3 ha raggiunto quasi la totalità degli aderenti per la somministrazione della prima dose, con una copertura vaccinale della popolazione complessiva Asl To3 rispettivamente al 64,3% (almeno una dose) e al 55 per cento (ciclo vaccinale completato), dati comunque inferiori alla media nazionale. Nel complesso, al 64,3 dei soggetti immuni per vaccinazione effettuata si può aggiungere circa un 10 per cento di soggetti immuni per infezione superata, per un totale pari al 74,3 per cento. «Il vaccino è un diritto, il diritto alla salute - sottolinea Franca Dall’Occo, direttore generale dell’Asl To3 - e un’opportunità concreta per uscire dalla grave crisi che abbiamo attraversato e che ancora stiamo attraversando. Ma è anche un dovere, una responsabilità nei confronti delle persone con cui entriamo in contatto, un gesto di solidarietà nei confronti dei più fragili».

Sui profili facebook e Instagram dell’Asl To3, fino all’inizio dell’anno scolastico 2021/22, fissato in Piemonte per lunedì 13 settembre, si avvicenderanno i messaggi video dei testimonial della campagna, tra cui spicca monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, che ha contratto il Covid durante la prima ondata e fortunatamente è guarito, assistito dal personale dell’ospedale Agnelli di Pinerolo. E poi medici e infermieri in prima linea contro il Covid, dei pronto soccorso e delle rianimazioni degli ospedali del territorio, i professionisti di specialità che sono state costrette a rallentare per la necessità di far fronte alla pandemia, alcuni sanitari che si sono ammalati anche gravemente, che hanno sconfitto la malattia e che sono tornati ad assistere i loro pazienti. E poi ancora i dirigenti scolastici delle scuole della zona, che si accingono a ripartire con un anno scolastico che si spera possa finalmente essere in presenza. La campagna vaccinale prosegue sul territorio dell’Asl To3 e in tutta la Regione Piemonte tramite registrazione sulla piattaforma www.ilpiemontetivaccina.it, ma anche con le iniziative di Open Day e l’accesso diretto in molti hub del territorio. Tutte le informazioni sul sito www.aslto3.it e www.regione.piemonte.it.