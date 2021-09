Rivalta: lunedì i funerali di Maria Assunta e Giorgia, sarà lutto cittadino

Saranno celebrati lunedì 6 settembre, alle 16 nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea Apostoli di Rivalta, in via Regina Margherita 3, i funerali di Maria Assunta Centonze e Giorgia Racca, la mamma 43enne e la figlia 15enne scomparse tragicamente nell'incidente di martedì scorso nei pressi della rotonda dell'ospedale di Rivoli: il rosario sarà invece recitato domani, domenica 5, alle 19 sempre nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea Apostoli. In occasione dell'ultimo saluto, il Comune di Rivalta ha proclamato il lutto cittadino: la popolazione è invitata ad osservare un minuto di silenzio lunedì 6 alle 16. Gli amici di Maria Assunta e Giorgia hanno aperto una raccolta fondi destinata alla famiglia. Chi avesse piacere di contribuire può effettuare il versamento sul conto corrente intestato a parrocchia Santi Pietro e Andrea Apostoli, Iban IT14Z0301503200000003713329 presso Fineco bank Causale “Donazione a sostegno della famiglia Racca”.

