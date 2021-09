Collegno dice addio al suo ultimo partigiano

Aveva compiuto 96 anni lo scorso 21 aprile. E ieri mattina Mario Gramaglia, ultimo partigiano collegnese, internato e poeta, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. In città aveva solidissime radici. Frequenta, infatti, l’asilo “Alessandro Provana” e poi la scuola elementare “Paolo Boselli”. In giovanissima età inizia a lavorare alla fonderia Borsello. Dopo l’8 settembre 1943, come molti suoi coetanei, lascia Collegno e sale anche lui in...

Su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021