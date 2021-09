Diesel Euro4: stop anche ad Avigliana e Giaveno

Come previsto dalla norma regionale sulla qualità dell’aria dello scorso 1° marzo, da mercoledì 15 settembre anche nei comuni sopra i 10mila abitanti della seconda cintura le auto Euro4 a gasolio non potranno più circolare nelle ore diurne, in particolare tra le 8,30 e le 18,30. Sono dunque coinvolti, per la prima volta, anche i comuni di Avigliana e Giaveno, oltre a Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Pinerolo, Poirino, Rivarolo e San Maurizio, che si aggiungono ai comuni dove il divieto era già in vigore in precedenza. «Le limitazioni sono state imposte dalla Regione che ha esteso i divieti previsti fino all’anno scorso nei comuni della cintura - spiega il sindaco Andrea Archinà - Sebbene l’amministrazione abbia dissentito formalmente su questa scelta, visto il...

su Luna Nuova di venerdì 10 settembre 2021